Какое наказание предусмотрено за несвоевременную сдачу декларации о доходах

15 сентября истекает срок сдачи декларации в рамках третьего этапа всеобщего декларирования. Будут ли штрафы за несвоевременную сдачу, рассказали в министерстве финансов РК, передает корреспондент BaigeNews.

Напомним, всеобщее декларирование доходов в Казахстане проводится с 2021 года. Вначале ее сдавали госслужащие и приравненные к ним лица, затем работники госучреждений и квазигосударственного сектора. В 2024 году декларации будут сдавать руководители и учредители юридических лиц, ИП, а также их супруги. С 2025 года декларировать доходы начнут все казахстанцы. В КГД сообщили, что срок сдачи декларации продлили до 16 сентября включительно из-за того, что 15-е выпадает на воскресенье. После чего комитет будет обрабатывать данные от банка второго уровня и если критерии не совпадают, то направят уведомления камерального контроля.

"Какие действия? Первое, возможно, ему необходимо стать на налоговый учет, если он не зарегистрирован. Второе, если у него обороты большие, и он их не указал их в декларации, то он должен отразить это в декларации. Третье, естественно, уплатить налоги", - сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов.

86% предпринимателей сегодня уже сдали декларацию. Это 2,1 млн человек. За несвоевременную сдачу декларации предусмотрен штраф 15 МРП. Однако это произойдет в том, случае, если предприниматель проигнорирует уведомление комитета госдоходов.

Также вице-министр предупредил, что данные о доходах в декларации нужно указывать верные. В случае несовпадения доходов в декларации с активами, сработает механизм камерального контроля.

"Предлагаю всем указать, как есть, открыто в декларации. За неверную информацию никаких последствий нет. Но в последующем, если на вас будут оформлять имущество. Например, в 26-27 году он приобрел какой-то дорогостоящий актив, но по декларации о доходах у него таких оборотов нет, то есть кто-либо ему деньги не перечислял, он каких-либо действий не совершал, то здесь срабатывает камеральный контроль. Налоговый орган направляет уведомление, чтобы указали данный оборот в декларации".

По такой же аналогии срабатывает камеральный контроль и при мобильных переводах.