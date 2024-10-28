Предлагавшую за взятку смягчить приговор Бишимбаеву женщину осудили в Астане

В Астане вынесли приговор женщине, которая за 100 миллионов тенге предлагала семье осуждённого экс-министра Куандыка Бишимбаева смягчить наказание за убийство, передаёт BaigeNews.kz.

Вердиктом присяжных заседателей гражданка признана виновной в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере.

"В мае 2024 года Г. c целью завладения денежными средствами Н. в особо крупном размере, пришла к ней домой и сообщила, что необходимо передать ей 100 миллионов тенге, якобы для дальнейшей передачи их в качестве взятки апелляционной инстанции для смягчения приговора в отношении её сына Бишимбаева. В тот же день к вечеру она прибыла к Н. и завладела её денежными средствами", - сообщили в суде.

Семья экс-министра обратилась в Антикоррупционную службу, женщину с деньгами задержали.

В суде уточнили, что её вина доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами НСД, видеозаписью и другими материалами уголовного дела.

Подсудимая вину не признала, сторона защиты просила её оправдать.

"Судом присяжных заседателей Г. признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.24 ч.3 – 190 ч.4 п.2), 28 ч.4 – 367 ч.4 УК, и осуждена по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы", - заявили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Нвапомним, Бишимбаев признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью, и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.

Ранее в Сети появилось видео задержания женщины с деньгами.