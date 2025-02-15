Полицейские Астаны прошлись по увесилительным заведениям с рейдом, чтобы проверить, нет ли в столичных кафе кальянов, передаёт , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Во время ночного рейда правоохранители выписали штрафы 12 физическим лицам и трём владельцам увеселительных заведений. Общая сумма штрафов составила более 700 тысяч тенге.

"В Байконурском районе продолжаются рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению фактов потребления табачных изделий в местах общественного питания, в том числе некурительных табачных изделий, кальяна в соответствии со статьей 441 Кодекса РК Об административных правонарушениях. Всего с начала года в районе Байконыр выявлено 49 фактов потребления табачных изделий, в том числе некурительных табачных изделий, кальяна в местах общественного питания. Употребляющих кальян оштрафовали по статье 441 КоАП РК. Подобные рейды регулярно проводятся во всех районах города с целью профилактики правонарушений среди жителей и гостей столицы", — сообщили в акимате.

Отметим, что постановление о введении запрета на курение кальяна в общественных местах вступило в силу 14 марта 2013 года. Нарушителям грозит штраф в размере 15 МРП. За повторное нарушение - 20 МРП. А владельцам учреждений грозит штраф от 20 до 60 МРП.