"Предлагали 90 миллионов": чиновник из Тараза сдал взяткодателей антикору
В Таразе суд вынес приговор за попытку подкупа чиновника на 90 млн.
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Скандальное дело о попытке подкупа чиновника в Таразе дошло до суда. По информации специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области, в марте 2024 года двое мужчин, М. и Т., попытались передать 90,2 млн тенге начальнику городского отдела финансов за "передачу" 1 миллиона пачек сигарет, предназначенных к уничтожению по приговору суда, передаёт BaigeNews.kz.
Операция проходила под контролем антикоррупционной службы. Деньги передавались через посредника — сотрудника ДГД по Жамбылской области, У., и с участием фиктивного посредника из числа сотрудников отдела.
Однако чиновник и его коллега, осознав незаконность сделки, самостоятельно обратились в антикоррупционную службу. В результате все действия подозреваемых были задокументированы.
По решению суда:
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М. приговорён к 10 годам лишения свободы,
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Т. — к 9 годам (с учётом возраста и состояния здоровья),
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У. — к 3 годам с пожизненным запретом на работу на госслужбе.
Подсудимые не признали вину, однако она была подтверждена показаниями, экспертными заключениями и негласными следственными действиями.
Суд также отметил активную роль подсудимых в попытке преступления и нарушение присяги посредником. Приговор пока не вступил в силу.
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