  • 8 Января, 19:21
  • BAIGENEWS

Предлагала жильё: десятки актюбинцев пострадали от действий мошенницы

Общая сумма ущерба превысила 20 миллионов тенге.

Сегодня, 18:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21
113
Фото: polisia.kz

В Актобе полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества в сфере приобретения квартир по льготному кредитованию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz.

Женщина, являясь сотрудником медицинской клиники, предлагала помощь в приобретении арендной квартиры по льготному кредитованию с последующей приватизацией.

"На данный момент в деле установлено более 30-ти потерпевших, а общая сумма ущерба превышает 20 миллионов тенге. Если кто-то из граждан пострадал от действий подозреваемой, они могут обратиться в городской отдел полиции №2 для подачи заявления и дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что важно сообщать о подобных случаях, чтобы предотвратить дальнейшие мошеннические схемы и помочь пострадавшим добиться справедливости.

Напомним, астанчанам продавали несуществующие авиабилеты в Египет.

Самое читаемое

Наверх