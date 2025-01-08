Предлагала жильё: десятки актюбинцев пострадали от действий мошенницы
Общая сумма ущерба превысила 20 миллионов тенге.
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В Актобе полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества в сфере приобретения квартир по льготному кредитованию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz.
Женщина, являясь сотрудником медицинской клиники, предлагала помощь в приобретении арендной квартиры по льготному кредитованию с последующей приватизацией.
"На данный момент в деле установлено более 30-ти потерпевших, а общая сумма ущерба превышает 20 миллионов тенге. Если кто-то из граждан пострадал от действий подозреваемой, они могут обратиться в городской отдел полиции №2 для подачи заявления и дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что важно сообщать о подобных случаях, чтобы предотвратить дальнейшие мошеннические схемы и помочь пострадавшим добиться справедливости.
Напомним, астанчанам продавали несуществующие авиабилеты в Египет.
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