В Актобе полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества в сфере приобретения квартир по льготному кредитованию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz.

Женщина, являясь сотрудником медицинской клиники, предлагала помощь в приобретении арендной квартиры по льготному кредитованию с последующей приватизацией.

"На данный момент в деле установлено более 30-ти потерпевших, а общая сумма ущерба превышает 20 миллионов тенге. Если кто-то из граждан пострадал от действий подозреваемой, они могут обратиться в городской отдел полиции №2 для подачи заявления и дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что важно сообщать о подобных случаях, чтобы предотвратить дальнейшие мошеннические схемы и помочь пострадавшим добиться справедливости.

Напомним, астанчанам продавали несуществующие авиабилеты в Египет.