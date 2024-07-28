Предлагал деньги: супруга погибшего в ДТП павлодарца обвинила полицейского

Жуткое ДТП произошло на трассе "Павлодар – Семей", в результате аварии погиб 71-летний мужчина. После трагедии супруга погибшего опубликовала в социальных сетях эмоциональное обращение, передаёт BaigeNews.kz.

По словам павлодарки Ирины Зориной, её муж вместе с другом и сыном возвращались домой на "Волге". Трагедия произошла на трассе между сёлами Бадалы и Кенжеколь Павлодарской области в два часа ночи.

"Мой супруг погиб на месте, пассажир вместе с сыном в тяжёлом состоянии. Со слов свидетелей, водитель в алкогольном опьянении на внедорожнике ударом сзади протащил "Волгу". В последствие мой супруг вылетел на полосу встречного движения, столкнулся с ехавшими навстречу транспортом и опрокинулся, после чего в машину сзади врезался КамАЗ и еще один автомобиль, вследствие чего она слетела в кювет", — говорит павлодарка.

Женщина утверждает, что виновником аварии оказался некий "высокопоставленный чиновник", а в салоне было несколько человек. В итоге без отца остались двое несовершеннолетних детей. По словам Ирины Зориной, о ночной трагедии ей сообщили лишь утром, а молодой следователь отдела полиции начал предлагать деньги, чтобы женщина простила виновника ДТП и отказалась от претензий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zn Irina (@zn.irin)

"По его словам, муж прожил достаточно долгую жизнь, его не вернуть и все в таком роде. Я возмущена таким отношением Южного отдела города Павлодара. Прошу департамент полиции принять все необходимые меры для установления всех обстоятельств ДТП", — заявила женщина.

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.