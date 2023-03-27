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  • Предельные цены на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 09:15
191
Сегодня, 09:15
191
Фото: pixabay.com

Предельные цены на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане

Предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций могут установить в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий приказ министерства энергетики опубликовали на сайте "Открытые НПА".

"Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

  • бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;
  • бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;
  • дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну", - сообщается в проекте приказа.
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Сегодня, 09:15
191
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