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Сегодня, 09:15
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191Фото: pixabay.com
Предельные цены на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане
Предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций могут установить в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующий приказ министерства энергетики опубликовали на сайте "Открытые НПА".
"Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:
- бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;
- бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;
- дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну", - сообщается в проекте приказа.
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