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182Фото: pixabay
Предельные цены на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане
В Казахстане могут установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций. Соответствующий приказ Министерства энергетики РК опубликован на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
"Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:
1) бензин марки Аи-80 — 93 161 тенге за тонну;
2) бензин марки Аи-92 и Аи-93 — 193 649 тенге за тонну;
3) дизельное топливо (летнее, межсезонное) — 236 156 тенге за тонну", — говорится в проекте документа.
Приказ находится на публичном обсуждении до 30 марта.
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