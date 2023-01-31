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  • Предельные ставки вознаграждения по депозитам на март сообщили в КФГД
pixabay.com Сегодня, 16:08
195
Сегодня, 16:08
195
Фото: pixabay.com

Предельные ставки вознаграждения по депозитам на март сообщили в КФГД

Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года сохранены на уровне февральских значений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице.

В фонде напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. 

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#депозит #финансы
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:08
195
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