Предельные ставки вознаграждения по депозитам на март сообщили в КФГД

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Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года сохранены на уровне февральских значений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице.

В фонде напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.