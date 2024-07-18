Предельные размеры ГЭСВ для банковских займов и микрокредитов определили в Казахстане

Нацбанк и АРРФР определились с предельным размером ГЭСВ. Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

"Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и правление Национального банка постановляют: определить предельные размеры ГЭСВ по займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций – 46% по беззалоговым банковским займам; 35% процентов по банковским займам, обеспеченным залогом; 25% по ипотечным жилищным займам", - сказано в сообщении.

По микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, ставка составит 46%.

"По микрокредитам на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера МРП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете – 0,3% в день, но не более 179%", - говорится в документе.

Предельные ставки для банков по беззалоговым займам ранее составляли 56%, по кредитам с залогом - 40%.

Документ будет находится на публичном обсуждении до 1 августа.