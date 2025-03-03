"Предельная ставка 16% – это правильное решение. Первоначальная идея о резком увеличении НДС до 20% могла привести к серьезному экономическому шоку..."
Сегодня, 16:11
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