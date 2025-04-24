Глава государства подчеркнул важность исторической памяти, национального единства и семейных ценностей как основы казахстанской идентичности. В своём обращении он назвал Казахстан исторической Родиной всех казахов — независимо от того, где они родились и выросли, передаёт BaigeNews.kz.

"Единство страны — это, прежде всего, единство всех казахов, а затем и всех этносов, населяющих нашу священную землю. Мы всегда говорим об этом с гордостью", — заявил Президент.

Он напомнил, что в тяжёлые времена казахский народ проявил великодушие, приютив миллионы переселенцев, депортированных на казахскую землю. Их потомки сегодня — полноправные граждане, служащие на благо страны.

Президент с благодарностью отметил, что казахи, живущие за границей, продолжают говорить на родном языке, чтить традиции и праздновать Наурыз — вывешивая флаг Казахстана у своих домов. Это, по его словам, яркий символ национальной привязанности и культурного единства.

Также он высоко оценил новый формат празднования Наурыза, который стал праздником всей страны, укрепившим дух созидания и весеннего обновления во всех регионах.