В Казахстане 14 марта стартовала декада Наурызнама, передаёт BaigeNews.kz. Это совокупность культурных и общественных мероприятий, посвященных празднованию Наурыза, древнего праздника весеннего равноденствия, который символизирует начало нового года.

В Казахстане праздник отмечают с особым размахом с 14 по 23 марта.

В 2024 году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждён новый формат празднования Наурыза, а также новый логотип праздника. Три тюльпана в нём символизируют прошлое, настоящее и будущее Казахстана. Наурызнама стала основным событием весеннего календаря.

Цель Наурызнама заключается в возрождении и сохранении традиционных обычаев и культуры, воспитании уважения к историческим корням, а также укреплении социальной сплоченности. Празднование Наурыза способствует сохранению народного единства и социальной гармонии, продвижению идеи мира и согласия в стране. Важно, что праздник является временем не только для развлечений, но и для осознания роли культуры и традиций в развитии общества.

Каждый день Наурызнама несет в себе важное символическое значение и отражает разные аспекты казахстанской культуры, обычаев и природных циклов. 14 марта - Көрісу күні - Амал мерекесі 15 марта – "Қайырымдылық күні" 16 марта – "Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні" 17 марта – "Шаңырақ күні" 18 марта – Ұлттық киім күні 19 марта – Жаңару күні 20 марта – Ұлттық спорт күні 21 марта - Ынтымақ күні 22 марта - Жыл басы 23 марта –Тазару күні

Наурызнама - это время для всех жителей страны объединиться, вспомнить свои корни и почувствовать важность сохранения национальной идентичности.

В этом году в рамках декады Наурызнама по всей стране запланировано проведение свыше 1,5 тысячи мероприятий.