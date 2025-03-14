  • 14 Марта, 09:29
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Празднование Наурыза начали в Казахстане

Наступила декада Наурызнама.

Сегодня, 08:00
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baigenews.kz Сегодня, 08:00
Сегодня, 08:00
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Фото: baigenews.kz

В Казахстане 14 марта стартовала декада Наурызнама, передаёт BaigeNews.kz. Это совокупность культурных и общественных мероприятий, посвященных празднованию Наурыза, древнего праздника весеннего равноденствия, который символизирует начало нового года.

В Казахстане праздник отмечают с особым размахом с 14 по 23 марта.

В 2024 году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждён новый формат празднования Наурыза, а также новый логотип праздника. Три тюльпана в нём символизируют прошлое, настоящее и будущее Казахстана. Наурызнама стала основным событием весеннего календаря. 

Цель Наурызнама заключается в возрождении и сохранении традиционных обычаев и культуры, воспитании уважения к историческим корням, а также укреплении социальной сплоченности. Празднование Наурыза способствует сохранению народного единства и социальной гармонии, продвижению идеи мира и согласия в стране. Важно, что праздник является временем не только для развлечений, но и для осознания роли культуры и традиций в развитии общества.

Каждый день Наурызнама несет в себе важное символическое значение и отражает разные аспекты казахстанской культуры, обычаев и природных циклов.

14 марта - Көрісу күні - Амал мерекесі

15 марта – "Қайырымдылық күні"

16 марта – "Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні"

17 марта – "Шаңырақ күні"

18 марта – Ұлттық киім күні

19 марта – Жаңару күні

20 марта – Ұлттық спорт күні

21 марта - Ынтымақ күні

22 марта - Жыл басы

23 марта –Тазару күні

Наурызнама - это время для всех жителей страны объединиться, вспомнить свои корни и почувствовать важность сохранения национальной идентичности.

В этом году в рамках декады Наурызнама по всей стране запланировано проведение свыше 1,5 тысячи мероприятий. 

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