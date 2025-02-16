В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали видео в соцсетях, где утверждается, что арестованные празднуют День рождения. На кадрах видно, что действие, предположительно, происходит в местах лишения свободы. Одному из мужчин вручают торт, на котором тот задуват свечи, передаёт BaigeNews.kz.

Авторы ролика утверждают, что герои видео — подозреваемыее по делу об убийстве Шерзата Полата.

"По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности. Ход расследования взят на особый контроль. Приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших данному правонарушению", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября прошлого года в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых. Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом родных убитого подростка. На фоне громкого расследования высокопоставленные чиновники и полицейские в Алматинской области лишились должностей. 9 декабря прошлого года стало известно о смерти дяди Шерзата Полата