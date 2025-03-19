В Иране, где традиционно отмечают фестиваль огня Чахаршанбе-Сури, в этом году события обернулись трагедией: минимум 15 человек погибли, а более 4,8 тысяч получили травмы, сообщает агентство IRNA. В числе пострадавших - 257 человек, лишившихся конечностей, 1 594 с повреждениями глаз и 1 282 человека с ожогами

"Среди пострадавших 257 человек получили ампутацию конечностей, 1 594 получили повреждения глаз и 1 282 человека получили ожоги", - рассказал представитель иранских экстренных служб.

Это стало результатом нарушений техники безопасности при использовании и хранении зажигательных материалов, что привело к множеству несчастных случаев. Несмотря на трагедию, число летальных исходов снизилось на 21% по сравнению с прошлым годом.

Фестиваль, который является важной частью иранской культуры, изначально задуман как празднование встречи весны и избавление от злых духов, но в последние годы он сопровождается всё большим количеством трагических инцидентов. В этом году трагические события вновь привлекли внимание к вопросам безопасности во время массовых праздников.