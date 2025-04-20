В преддверии праздника Пасхи в столичном Доме дружбы прошёл необычный мастер-класс по росписи пасхальных яиц и приготовлению теста для куличей. Участие в нём приняли дети с особыми потребностями, и представители различных этносов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Организатором выступил Совет матерей при АНК Астаны.

Юные участники учились расписывать пасхальные яйца — при помощи кисточек, карандашей, переводных аппликаций и других декоративных материалов. Также они приняли участие в приготовлении теста для куличей и узнали рецепты праздничной выпечки. Особую атмосферу мастер-классу придали угощения — куличи с изюмом, творожная пасха и крашеные яйца.

"Это прикольно! Я поздравляю всех казахстанцев с Пасхой и желаю счастья, добра и благополучия", — поделился впечатлениями один из участников мастер-класса, Кирилл Чернов.

Мероприятие стало продолжением череды праздничных встреч, проводимых в Доме дружбы. Недавно здесь отметили Наурыз, а теперь представители разных культур вновь собрались за одним дастарханом — уже по случаю Пасхи.

"Мы празднуем все праздники, которые существуют в нашем Казахстане. Цель — объединить под одним шаныраком все этносы. Сегодня у нас в гостях особенные дети, и, судя по их эмоциям, мероприятие им очень понравилось", — рассказала заместитель руководителя Дома дружбы Камета Ибраева.

По словам организаторов, пасхальный мастер-класс в таком формате был проведён впервые. Он стал частью мероприятий, приуроченных к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. В планах — проведение новых встреч и творческих занятий, направленных на укрепление межэтнического единства и развитие культуры толерантности.