В священном районе Ордабасы, который исторически объединяет три жуза, прошли торжества в честь праздника Амал. На мероприятие собрались представители интеллигенции, ветераны, аксакалы и артисты из Туркестанской области и Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.

Празднование развернулось на аллее имени Шамши в Темирлане. По традиции оно началось с обряда "Көрісу", символизирующего уважение, дружбу и единство народа. Поэты Аян Ниязбек и Мейиржан Жакып посвятили этому дню стихи, воспевая историю, культуру и достижения региона.

Поздравления и пожелания благополучия прозвучали от председателей Советов ветеранов двух регионов – Женисбека Мауленкулова и Кенжехана Толебаева. Аким Ордабасынского района Азат Оралбаев отметил, что Амал играет важную роль в укреплении национальных традиций и духовных ценностей.

Настоящей изюминкой праздника стали выступления артистов. Гости насладились народными песнями, кюями, терме и танцевальными номерами ансамбля "Қазына". Национальный оркестр казахских инструментов имени Сүгир исполнил традиционные композиции, а финальным аккордом праздника стали патриотические песни, наполнившие встречу особым духом единства.

Аксакалы отмечают, Амал – это не просто праздник, а важная традиция, сближающая людей. В этот день принято желать друг другу добра и укреплять дружеские связи. Представители Туркестана и Шымкента обменялись подарками, подчеркивая важность преемственности поколений.

Фото: акимат Туркестанской области