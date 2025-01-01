В Астане запустили новогодний салют, организованный за счет спонсорских средств и с соблюдением всех правил безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фейерверк запустили в 00:00 с двух точек города - с территории возле Атырауского моста (набережная города) и Ботанического сада. Более 50 тысяч человек пришли посмотреть на запуск фейерверков. Длительность салюта составила около 3,5 минуты, а количество выстрелов – 2,5 тысячи с каждой локации.

Кроме новогоднего праздничного салюта, в трех точках города проходят праздничные концертные мероприятия с участием звезд казахстанской эстрады.

В концертной программе выступают Алмас Кишкенбаев, Аyree, Еркеш Хасен, Бейбит Корган, Кайрат Баекенов, Зарина Омарова, Ильхан Ихсан, Курмаш Махан, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, группы Заман и Меломен, и другие артисты.

Концерты организованы до 2 часов ночи на площади перед акиматом города, на территории монумента "Қазақ елі" и площадке ЭКСПО.

В Алматы также был организован салют после того, как на площади Астана завершилась трансляция новогоднего поздравления главы государства. В ходе новогоднего концерта выступили известные артисты Казахстана. Среди них были Chingiz Typhoon, Makvin, Orynkhan, 6ellucci, Мархаба Саби, Moldanazar, RaiM и 2RAR.

Фото: акиматы Астаны и Алматы