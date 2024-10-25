Праздничный салют в Астане пришли посмотреть более 10 тысяч человек
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столичном Триатлон парке прогремел праздничный салют в честь Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.
Более 10 тысяч человек пришли посмотреть на запуск фейерверков. В течение 4 минут в небо произвели 2500 залпов фейерверков высотой от 30 до 250 метров. Протяженность составила 150 метров.
Салют был организован за счет частных спонсорских средств.
Стоит отметить, что для жителей и гостей столицы в честь знаменательного праздника провели более 100 разноформатных мероприятий (концерты, представления, выставки, спортивные мероприятия и др.).
Кроме того, в рамках праздника были награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, казахстанцы, проявившие мужество и другие.
Также нуждающимся в честь праздника раздали более тысячи продуктовых корзин.
Самое читаемое
- Это не суицид, а убийство: Находка на дереве напугала жителей Усть-Каменогорска
- Премьер-министр РК проверил, как идет строительство LRT в Астане
- Экскаватор раздавил подростка в результате ДТП в Алматы
- Казахстан в ближайшие годы ожидают масштабные изменения - философ Денис Качеев
- Важная тема LIVE: Куаныш Султанов про кризис девяностых, реформы и День Республики