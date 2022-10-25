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BaigeNews.kz/Артём Волков Сегодня, 21:20
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Волков

Праздничный салют прогремел в столице в честь Дня Республики

В честь Дня Республики в столице прогремел потрясающий салют. Корреспондент BaigeNews.kz Жадра Жулмухаметова наблюдала за ним в прямом эфире.  Как это было, можно посмотреть запись стрима на Instagram-странице нашей редакции.  

 
 
 
 
 
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Публикация от @baigenews

Салют в столице можно было наблюдать сразу в двух местах: на набережной и в Ботаническом саду. Залпы длились около десяти минут. 

Фото: Артём Волков

Фото: Артём Волков

День Республики в столице, как и по всему Казахстану, выдался насыщенным приятными событиями. 

В канун национального праздника в столице распахнул свои двери конно-спортивный оздоровительный комплекс "Аргымак", где создан центр иппотерапии для детей с особенностями развития. Здесь же прошло Открытое первенство  по олимпийскому конному виду спорта — конкуру. На отборочный тур съехались боллее 50 лучших наездников и скакунов со всего Казахстана. В День Республики выступления спортсменов превратились в настоящее шоу.

Очередники сегодня в торжественной обстановке получили ключи от квартиры в новостройке, возведённой по программе "Нұрлы жер". Среди новосёлов: семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, инвалиды, дети-сироты, пенсионеры по возрасту, многодетные семьи, работники бюджетных организации.

По всей республике к национальному празднику открылись десятки промышленных и социальных объектов. 

В регионах Казахстана проходили массовые гуляния, а вечером люди могли наблюдать за редким явлением — затмением солнца и сделать завораживающие кадры.

 

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#День Республики
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:20
220
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