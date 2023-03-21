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Праздничный дастархан, национальные игры и обряды: как СМИ отметили Наурыз
Креативно и размахом отметили Наурыз мейрамы представители средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz.
В центре "Казмедиа" развернулся настоящий праздничный аул со щедро накрытыми дастарханами, а гости нарядились в колоритные национальные костюмы.
Посетителей угостили сотней видов баурсаков, кумысом, куртом и другими традиционными национальными блюдами: как широко известными, так и приготовленными по секретным бабушкиным рецептам.
Гостей праздника поздравил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.
"Наурыз является символом благополучия и единства страны. Пусть этот год будет годом дружбы и солидарности, добра и изобилия. Наша задача — приобщить народ к уважаемым национальным ценностям и быть примером для подрастающего поколения. Надеемся, что мероприятия, спортивные соревнования, посвящённые празднику, будут способствовать сплочению коллектива, — отметил Дархан Кыдырали.
Праздник сопровождали звуки домбры, песни, танцы, национальные игры, самобытные театральные постановки и демонстрации национальных традиций и обычаев.
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