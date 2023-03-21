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  • Праздничный дастархан, национальные игры и обряды: как СМИ отметили Наурыз
BaigeNews.kz/Арман Мухатов 21 Марта, 12:18
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21 Марта, 12:18
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Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Праздничный дастархан, национальные игры и обряды: как СМИ отметили Наурыз

Креативно и размахом отметили Наурыз мейрамы представители средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz.

В центре "Казмедиа" развернулся настоящий праздничный аул со щедро накрытыми дастарханами, а гости нарядились в колоритные национальные костюмы. 

Посетителей угостили сотней видов баурсаков, кумысом, куртом и другими традиционными национальными блюдами: как широко известными, так и приготовленными по секретным бабушкиным рецептам.

Гостей праздника поздравил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали. 

"Наурыз является символом благополучия и единства страны. Пусть этот год будет годом дружбы и солидарности, добра и изобилия. Наша задача —  приобщить народ к уважаемым национальным ценностям и быть примером для подрастающего поколения. Надеемся, что мероприятия, спортивные соревнования, посвящённые празднику, будут способствовать сплочению коллектива, — отметил Дархан Кыдырали. 

Праздник сопровождали звуки домбры, песни, танцы, национальные игры, самобытные театральные постановки и демонстрации национальных традиций и обычаев.

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21 Марта, 12:18
3118
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