Праздничный дастархан, национальные игры и обряды: Как СМИ отметили Наурыз

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Креативно и размахом отметили Наурыз мейрамы представители средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz.

В центре "Казмедиа" развернулся настоящий праздничный аул со щедро накрытыми дастарханами, а гости нарядились в колоритные национальные костюмы.

Посетителей угостили сотней видов баурсаков, кумысом, куртом и другими традиционными национальными блюдами: как широко известными, так и приготовленными по забытым бабушкиным рецептам.

Гостей праздника поздравил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

"Наурыз является символом благополучия и единства страны. Пусть этот год будет годом дружбы и солидарности, добра и изобилия", — пожалал Дархан Кыдырали.

Праздник сопровождали звуки домбры, песни, танцы, национальные игры, самобытные театральные постановки и демонстрации национальных традиций и обычаев.