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Праздничные выписки из роддома запретили в Костанае

Сообщение для костанайцев опубликовала пресс-служба областного управления здравоохранения Костанайской области.

Сегодня, 09:04
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:04
Сегодня, 09:04
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Фото: pixabay.com

Сразу в нескольких аккаунтах появилась информация о том, что холл перинатального центра закрыт для массовых торжеств в честь выписки новорождённого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

В законодательстве Республики Казахстан нет конкретного нормативного акта, регулирующего проведение торжественных выписок новорожденных.

Перинатальные центры имеют право устанавливать внутренние правила, регулирующие порядок выписки, исходя из требований безопасности и комфорта пациентов.

"Дорогие костанайцы, рождение малыша – это огромное счастье! Но важно помнить, что перинатальный центр – это медицинское учреждение, где находятся другие мамы и новорожденные, а так же пациентки других отделений, неродильного профиля, которым нужен покой. Громкие празднования, массовые сборы гостей, салюты, музыка – всё это доставляет дискомфорт другим пациентам. Если хочется отметить событие с размахом, можно организовать торжественную встречу дома, в кругу семьи и друзей. Проявим заботу и уважение к другим – и радость рождения будет светлой для всех!" — говорится в обращении облздрава. 

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