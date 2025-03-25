Сразу в нескольких аккаунтах появилась информация о том, что холл перинатального центра закрыт для массовых торжеств в честь выписки новорождённого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

В законодательстве Республики Казахстан нет конкретного нормативного акта, регулирующего проведение торжественных выписок новорожденных.

Перинатальные центры имеют право устанавливать внутренние правила, регулирующие порядок выписки, исходя из требований безопасности и комфорта пациентов.

"Дорогие костанайцы, рождение малыша – это огромное счастье! Но важно помнить, что перинатальный центр – это медицинское учреждение, где находятся другие мамы и новорожденные, а так же пациентки других отделений, неродильного профиля, которым нужен покой. Громкие празднования, массовые сборы гостей, салюты, музыка – всё это доставляет дискомфорт другим пациентам. Если хочется отметить событие с размахом, можно организовать торжественную встречу дома, в кругу семьи и друзей. Проявим заботу и уважение к другим – и радость рождения будет светлой для всех!" — говорится в обращении облздрава.