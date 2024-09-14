Праздничные концерты пройдут в четырёх этноаулах Астаны

14 сентября в Астане в четырёх этноаулах, это: территория монумента "Қазақ елі", парк "Ататюрк", монумент "Бәйтерек" и Центральный парк будут организованы концертные программы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В концертной программе примут участие творческие коллективы и солисты подведомственных учреждений Управления культуры, а также известные деятели искусства и звезды отечественной эстрады.

Этноаулы расположены на следующих локациях и работают по следующему графику:

На территории района Есиль этноаул открылся на площади монумента "Байтерек". Работает с 11.00 до 23.00 часов. Завершает свою работу 15 сентября (с 11.00-13.00 часов). С 18:00 часов на территорий этноауыла будет проходить концертная программа с участием артистов театра танца "Наз" и столичного цирка.

В районе "Алматы" этноаул расположен у монумента "Қазақ елі". Завершает работу 14 сентября (с 10.00 до 20.00 часов).

На территории района Байконыр этноаул организован в парке "Ататюрк". Этноаул открыт с 15.00 до 20.00 часов. Он завершает работу 14 сентября (с 15.00-20.00 часов). С 18.00 часов на территорий этноаула будет проходить детская программа "Балаларға базарлық" с участием артистов кукольного театра и столичного цирка.

Концертная программа в этноауле района Нура состоится с 18.00 до 20.00.

Напомним, в Астане с 8 по 13 сентября прошли 5-е Всемирные игры кочевников, в которых приняли участие более 2500 участников из 89 стран мира.