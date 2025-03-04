Праздничная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Астане
Сегодня, 16:12
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Сегодня, 16:12Сегодня, 16:12
49Фото: акимат Астаны
В столице 7, 8 и 9 марта будет проходить праздничная городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает акимат, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.
Также, в честь Международного женского дня 8 марта на ярмарке будет проводиться масштабная реализация широкого ассортимента цветочной продукции.
Мероприятие будет проходить 7, 8 и 9 марта с 10:00 утра до 22:00 вечера в торгово-развлекательном центре Koktal.
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