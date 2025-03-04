В столице 7, 8 и 9 марта будет проходить праздничная городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает акимат, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Также, в честь Международного женского дня 8 марта на ярмарке будет проводиться масштабная реализация широкого ассортимента цветочной продукции.

Мероприятие будет проходить 7, 8 и 9 марта с 10:00 утра до 22:00 вечера в торгово-развлекательном центре Koktal.