Правый vs левый берег: сравниваем цены на продукты в Астане

С наступлением осени на прилавках радуют покупателей свежие овощи и фрукты. Это картофель и морковь, хрустящий лук, сладкий перец, огурцы и разноцветные томаты, алматинский апорт и иранские мандарины. Корреспондент BaigeNews.kz посетила торговые рынки на правом и левом берегах Астаны. Подробнее в фоторепортаже об ассортименте продуктов питания и их стоимости.

Излюбленным местом астанчан для покупки продуктов, овощей и фруктов считатется центральный рынок, расположенный на правом берегу Астаны по шоссе Алаш. Покупатели отметили, что здесь продают свежайшие овощи и фрукты, а цены вполне демократичные.

Действительно, пока другие раскупают товар, то хозяин овощного прилавка Ермек Жакуп только и успевает распаковывать свежую партию баклажнов.

"Поток людей большой: неважно, понедельник это или суббота. Я занимаюсь этим делом уже 24 года. Из них 12 лет торгую на центральном базаре. Наш товар отличается тем, что мы закупаем только свежее и вкусное. А потому и цены наши могут отличаться от цен на других рынках. Иногда и быть дороже" — рассказал продавец.

У Ермека Жакупа есть свои постоянные клиенты, которые закупаются у него на протяжении десяти лет. Есть и те, кто будучи подростком вместе с родителями приходили на закуп, а сейчас эти покупатели женились или вышли замуж и приходят отовариваться вместе со своими спутниками, не изменяя традициям.

"Вы знаете, у меня есть очень много преданных клиентов. Они доверяют мне свой ежедневный и праздничный дастархан. Могут вообще позвонить и сказать: "Ереке, я вам список скину, а вы соберите пожалуйста заказ". То есть на доставку я тоже работаю", — отметил он.

По словам бизнесмена, стоимость продуктов определяют поставщики. Поэтому цены на овощи и фрукты могут менять каждый день. Но так, чтобы это не отражалось на кошельке потребителя. Тем не менее, как утверждает столичная пенсионерка Тамара Бондоренко, для пожилых людей на пенсии каждая копейка ощутима.

"Мне 65 лет. Зовут меня Тамара. Каждую пятницу я приезжаю на базар, чтобы купить свежих ягод и овощей. Цены разные бывают. Покупаю то, что могу себе позволить – это огурчики, яблоки. Мандаринами тоже могу себя побаловать", — добавила она.

Сейчас на прилавках рынка представлены два вида огурцов: тепличные – 650 тенге и фермерские – 750 тенге. Между тем, разноообразие ассортимента томатов радует. Можно приобрести таразские сладкие помидоры по 650 тенге, а можно купить душистые ташкентские бордовые томаты за 1700 тенге. Поддержать отечественный продукт или нет, выбор за каждым.

Продавцы рассказали, что наиболее востребованы картофель, морковь и лук. Люди покупают их круглый год. Но самая низкая цена, как отмечают продавцы, выпадает на осень.

"Сейчас один килограмм картошки стоит 160 тенге. Цена почти везде фиксированная. Потому что товар у всех один. Оранжевую морковь мы продаем за 150 тенге, а желтую — за 200 тенге. Ну и лук у нас стоит 150 тенге. Мешками брать дешевле, там я уже сделаю скидку", — объяснил Жакупов.

Есть и другая категория людей, которые не любят заморачиваться и закупают продукты на ближайших рынках. А на стоимость продуктов вовсе не обращают внимание.

"Вы знаете, я не люблю ездить далеко. Мне удобно быстро поехать и купить в ближайшем месте. А по ценам я не ориентировался. Есть возможность – покупаю. Я считаю, что везде товар один, просто есть наценка из-за локаций базара и всё", — поделился покупатель.

Помимо овощей и фруктов, наш корреспондент решила уточнить, как обстоят дела с мясной продукцией. Оказалось, что стоимость одного килограмма говядины и баранины – 2700 тенге, конину можно купить по цене 3000 тенге за кило. В то время, как в столичном базаре стоимость говядины и баранины равна 2900 тенге, а конина – 3200 тенге.

На левом берегу за один киллограмм конины просят 3300 тенге, за баранину – 3200 тенге. Но тем не менее, цена на говядину такая же – 2900 тенге.

Сравнительно, посетителей в столичном базаре оказалось больше. На каждом шагу продавцы торгуются с покупателями. Люди также скупают огурцы и помидоры для соления. Сезонные ягоды и фрукты для варения.

"Пока сезон и цены нормальные покупаем огурцы и помидоры по 650 тенге. Буду банки закрывать на зиму. Зимой уже себя так не побалуешь. Фрукты тоже берем: яблоки и апельсины. Но некоторые сорты дорогие, как и раньше – 650 тенге за килограмм", — поделилась Айман Шуманова.

Среди торговцев в столичном базаре нашлись и те, кто занимается торговлей из поколения в поколение. Семья Исмайловых в начале 90-х переехали из Азербайджана в Казахстан. По словам Эмиля, владельца прилавка, его дедушка выращивал овощи и фрукты, а затем урожай продавал в местные магазины. Вот и он решил продолжить это дело уже в Казахстане.

"Мне было всего 18 лет, когда мы с родителями переехали в Казахстан. Я работал грузчиком и помогал расфасовывать товар на оптовых рынках. Затем увидел, что есть большой спрос на помидоры, огурцы, яблоки и другое. Предложил отцу открыть свой ларёк. Люди покупали и благодарили за свежий ассортимент. Когда открылся Артём, мы взяли арендовали прилавок. И сейчас у нас покупают как старые, так и новые клиенты", Эмиля, — пояснил Эмиль Исмайлов.

Здесь стоимость душистых яблок варьируется от 300 до 750 тенге за килограмм. Также и с бананами, их стоимость составляет 900-950 тенге, а мандарины по 1200-1700 тенге.

"Я тут постоянный клиент: и скидку мне сделают, и до машины донесут. Здесь самые нормальные цены. Но пока осень, советую мешками закупить лук, картошку и морковь. Зимой уже дороже будет. Наверное будет дефицит перед новым годом и цены взлетят в космос", — поделился Каржаубай Отеп.

Восточный колорит рынка на левом берегу также популярен широким выбором продуктов питания. Начиная от местных овощей и заканчивая экзотическими фруктами.

Сами продавцы рассказали, что рынок отличается лишь своими покупателями, а цены как на правом берегу.

"Раньше мы торговали на правом берегу. Там люди часто просят сделать скидку. Хотя продавали с минимальной наценкой. А здесь покупатели дают список, мы собираем товар. Они расплачиваются и уходят. Бывает, что оставляют чаевые. Мелочь, но приятно", — признался анонимный торговец.

Кроме того, для удобства покупателей администрация рынка каждый день расписывает фиксированную стоимость определенных сортов фруктов и овощей. Если торговцы превышают стоимость товара, то налагается штраф.

Стоимость круп, муки и масло на всех рынках одинаковая. Стоимость одного килограмма риса и гречки составляет 350-600 тенге, два килограмма муки – 930 тенге, литр подсолнечного масла – 800 тенге.

По информации Energyprom.kz, Астана входит в тройку-лидеров по потреблению фруктов в Казахстане. За 2024 на душу населения приходится 22,5 килограмм. Сейчас стало модным придерживаться культуры правильного питания. Потому и спрос на свежие продукты возрастает.