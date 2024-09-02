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Правящая партия лидирует на прошедших в Азербайджане парламентских выборах

Сегодня, 02:24
АВТОР
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president.az Сегодня, 02:24
Сегодня, 02:24
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Фото: president.az

В Азербайджане 1 сентября в 19:00 (20:00 по времени Астаны) завершилось голосование на внеочередных выборах в Милли Меджлис, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Trend.az.

Избирательные участки закрыты, идет подсчет голосов.

Экзит-пол, проведенный американской компанией Oracle Advisory Group показал, что правящая партия Азербайджана - "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан") побеждает в 63 из 119 округов.

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