Правящая партия лидирует на прошедших в Азербайджане парламентских выборах

В Азербайджане 1 сентября в 19:00 (20:00 по времени Астаны) завершилось голосование на внеочередных выборах в Милли Меджлис, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Trend.az.

Избирательные участки закрыты, идет подсчет голосов.

Экзит-пол, проведенный американской компанией Oracle Advisory Group показал, что правящая партия Азербайджана - "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан") побеждает в 63 из 119 округов.