Правящая партия Грузии обвинила оппозицию в краже голосов на выборах
Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
178Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елизавета Борисенко
Правящая партия "Грузинская мечта" идентифицировала 81 факт кражи голосов своих сторонников оппозицией на прошедших парламентских выборах, они будут представлены прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. Об этом 1 ноября сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.
По его словам, сторонники "Грузинской мечты" уже на избирательных участках узнавали, что они были зарегистрированы наблюдателями от разных оппозиционных партий в совершенно разных округах.
Мдинарадзе отметил, что был идентифицирован 81 подобный случай, который 1 ноября "Грузинская мечта" представит в прокуратуру Грузии.
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