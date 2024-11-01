Правящая партия Грузии обвинила оппозицию в краже голосов на выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" идентифицировала 81 факт кражи голосов своих сторонников оппозицией на прошедших парламентских выборах, они будут представлены прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. Об этом 1 ноября сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, сторонники "Грузинской мечты" уже на избирательных участках узнавали, что они были зарегистрированы наблюдателями от разных оппозиционных партий в совершенно разных округах.

Мдинарадзе отметил, что был идентифицирован 81 подобный случай, который 1 ноября "Грузинская мечта" представит в прокуратуру Грузии.