  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Правящая партия Amanat опубликовала список 40 депутатов мажилиса
abai.kz Сегодня, 10:24
145
Сегодня, 10:24
145
Фото: abai.kz

Правящая партия Amanat опубликовала список 40 депутатов мажилиса

Решением Бюро Политического Совета партии Amanat утверждён список из 40 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов мажилиса парламента РК VIII-го Созыва, передаёт BaigeNews.kz.

Новый состав Фракции партии Amanat в мажилисе на 32 процента состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями.

Напомним, по итогам внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента по партийным спискам, у Amanat - 53,9 процента голосов избирателей, что соответствует 40 депутатским мандатам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:24
145
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх