Правящая партия Amanat опубликовала список 40 депутатов мажилиса

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Решением Бюро Политического Совета партии Amanat утверждён список из 40 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов мажилиса парламента РК VIII-го Созыва, передаёт BaigeNews.kz.

Новый состав Фракции партии Amanat в мажилисе на 32 процента состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями.

Напомним, по итогам внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента по партийным спискам, у Amanat - 53,9 процента голосов избирателей, что соответствует 40 депутатским мандатам.