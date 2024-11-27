Правозащитник: причины насилия над детьми – это проблемы взрослых

Согласно статистике, ежегодно в Карагандинской области регистрируются 150-170 фактов жестокого обращения с детьми. Это как физическое, так и моральное насилие. Как с такими ситуациями работают правозащитники и какая помощь оказывается пострадавшим, корреспонденту BaigeNews.kz рассказала уполномоченный по правам ребёнка по региону Ирина Кисилёва.

- Ирина Болеславовна, когда выявляются факты насилия над детьми, как правило, кто выступает виновным?

- Бывают случаи разные: это взрослые по отношению к детям, это дети в отношении друг друга, это родители в отношении детей. Если это сексуализированное насилие, то в 80% случаев виновные – это отцы, отчимы, близкие родственники, соседи, то есть люди, которых ребёнок знает. Если это случаи насилия в отношении детей, то среди виновных есть родители, опекуны – ничтожный процент, но они есть. Незначительный процент фактов жестокого обращения со стороны воспитателей и педагогов.

Причины насилия – это проблемы взрослых. Это и употребление алкоголя, наркотиков, когда могут выгнать ребёнка из дома, ударить его, избить. Причиной могут послужить финансовые трудности в семье и зло вымещают на ребёнке. Но самое главное – это недостаточное понимание ответственности за воспитание детей. Многие родители, даже если не половина, но третья часть, до сих пор считают, что если ребёнок пошёл в колледж или в школу, то теперь за его воспитание отвечает организация образования. Конечно, нужно больше проводить разъяснений для родителей, что ответственность, в первую очередь, лежит на них. Как говорят психологи: основы воспитания закладываются в семье до трёх лет. Это тот фундамент, с которым ребёнок пойдёт по жизни.

- Как вы узнаёте о таких фактах? Как они обнаруживаются?

- Ко мне как к уполномоченному по правам ребёнка обращения поступают через заявления, звонки от соседей, сообщения от учителя или воспитателя в детсаду (если они замечают какие-то изменения, синяки). В должностных инструкциях каждого педагога прописано информирование о таких случаях в обязательном порядке. Нужно наблюдать за ребёнком, когда он в апатии или почему-то боится. Учитель ставит в известность администрацию учебного заведения, привлекает социально-психологическую службу, которая работает в каждой школе. Если подтверждается факт насилия над ребёнком, то об этом информируются правоохранительные органы. А в случае неинформирования они будут привлечены к административному штрафу. Также информация зачастую исходит от медицинских работников.

Нам очень часто сообщают специальные службы больниц, детских клиник. Было несколько случаев, когда звонили по детям с сахарным диабетом, сообщали о невнимании родителей и о том, дети уже 2-3 раза поступают в критическом состоянии, когда сахар резко упал или, наоборот, очень высок и ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В таких случаях привлекаются органы опеки и сообща принимается решение. У нас был такой случай: остались трое детей, мама была лишена родительских прав и опекуном назначили бабушку. Мы очень долго помогали материально, подключали волонтёров, провели свет, помогали с ремонтом в этой квартире. Бабушка как опекун не справлялась. В итоге пришли к выводу, что, к сожалению, должного контроля за детьми нет и они пошли в детские учреждения. Ну это во имя спасения. Когда в очередной раз ребёнок поступает в больницу, мы понимаем, что в следующий раз можно ребёнка потерять. Здесь не было жестокости, детей любили, но здесь была неспособность с учётом возраста обеспечить качественный уход за их развитием и воспитанием.

- Расскажите о самых сложных или шокирующих ситуациях, связанных с жестоким обращением с детьми?

- К счастью, у нас за последние месяцы не было таких громких и резонансных дел. Какой бы мы пример не взяли – избивают, убивают, насилуют ребёнка или он голодает – каждая ситуация очень сложна и требует индивидуального подхода. Важна общая работа учителей, воспитателей. Они должны увидеть замкнутость, синяки, достигнуть того доверия, чтобы ребёнок пришёл и рассказал взрослым свои проблемы в семье.

Есть факты, когда мамочка оставляет на шестилетнего ребёнка трёхлетнего малыша и исчезает на два дня, а дети голодные, плачут, испугались. Обязанность по надлежащему воспитанию детей – это обязанность родителей, но никак не старших детей. Это расценивается как эксплуатация ребёнка, когда всё время на старшего кидают маленьких: мама якобы должна зарабатывать, а старший ребёнок в ущерб учёбе, своему досугу, развитию должен выполнять роль няни и брать на себя ответственность за жизнь и здоровье других детей. Если старшему 18 лет, то ещё нормально. Но когда ему 6-7 лет, о какой ответственности может идти речь!? Когда он ещё сам не сформирован, ему хочется прыгать и резвиться.

- Были ли заведены уголовные дела в отношении виновных лиц?

- Уголовные дела возбуждаются в случаях, когда есть реальная угроза жизни ребёнка. Как правило, поступают такие угрозы со стороны родственников, знакомых, отчимов. Когда доходит до уголовного дела, ребёнок находится в Центре адаптации несовершеннолетних, на встречах со взрослыми обязательно присутствуют психологи, которые не допускают давления на ребёнка. Это очень важно. В случаях, когда ситуация представляла угрозу или инкриминировано насилие, то орган опеки не даёт разрешение на посещение ребёнка, пока не закроется уголовное дело. Потому что здесь может быть манипуляция, дети могут соскучиться, поменять свои показания. Придёт мама, папа или отчим и начинает плакать просить, давить. Будем говорить честно: есть факты, когда женщина ради мужчины просит своего ребёнка поменять показания в отношении отчима. Это очень плохо. Во-первых, это травма для ребёнка, что мама предала его ради чужого дяденьки, во-вторых, таким образом ребёнок учится врать. Такие факты единичны. Но нашим женщинам нужно задуматься: стоит ли ради мужчины идти на жертву и травмировать своего ребёнка?

Важно отметить, что решение проблемы в уголовной плоскости не искоренит её. Нужна реабилитация виновных, например, лечение мамы-алкоголички. Но, к сожалению, ни полиция, ни мы отправить её на лечение не можем, это можно сделать только по заявлению родственников. А родственники зачастую боятся эту женщину и никто не хочет взять ответственность за лечение алкоголиков.

- Нужно ли ужесточать законодательство в отношении виновных в данных фактах?

- В принципе у нас ужесточение наказания уже есть, особенно за сексуализированное насилие. И вот здесь очень важно сосредоточиться на профилактике. Было усилено наказание за буллинг, чего раньше у нас не было. Большая работа с педагогами была проделана. Люди должны понимать, что это чёткий сигнал государства о нетерпимости насилия.

- Какая работа проводится с детьми, пережившими насилие и жестокое обращение? Как им помогают?

- Для детей, которые подвергались физическому, сексуальному и другому насилию, главное – это реабилитация. Она включает помощь психолога, социальных работников, медиков, если есть угроза жизни. Первое, что нужно сделать, это быстро изолировать ребёнка от угрозы, создать ему безопасную обстановку. Для этого у нас есть центры поддержки семьи. Ребёнок, который затравлен семьёй, должен почувствовать доверие к людям, потому что мир для него жесток, если он уже привык, что его постоянно наказывают, бьют, унижают, оскорбляют, жестоко избивают за любую провинность. Идёт групповая терапия всей семьи и индивидуальные консультации. Если ситуацию в семье невозможно выравнять, то ребёнок переходит в детское учреждение или под опеку к родственникам.

- Отслеживается ли судьба детей, подвергшихся жестокому обращению?

- Во-первых, в управлении образования есть электронная система с данными всех детей. Во-вторых, есть внутришкольный контроль: с ребёнком выстраивается индивидуальная работа классными руководителями, социально-психологическими службами. Также есть посещение и проверка условий жизни. Это всё делается с добровольного согласия родителей.

Главная задача уполномоченных по правам ребёнка – защита прав и интересов детей. Это лежит в основе при принятии решений по любым ситуациям. Самый главный принцип – не навредить ребёнку.

- Спасибо за интервью.