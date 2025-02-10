В Высшем инженерно-технологическом колледже прошла важная встреча, направленная на повышение правовой культуры молодежи,

передаёт BaigeNews.kz. Основной целью мероприятия стало разъяснение принципов верховенства закона и общественного порядка, информирование молодежи об их правах и обязанностях, а также обсуждение мер по предотвращению правонарушений.

Участниками встречи были заместитель начальника управления областной прокуратуры Самигуллиев Кайрат Маратович, старший помощник областного прокурора Имангалиева Жанар Омиргалиевна, инспектор по делам несовершеннолетних Курманалиева Аида Казиевна и начальник отдела местной полиции Абайского отдела полиции Сисенгалиев Кенжетай Кайыржанович.

В ходе встречи молодежи разъяснили важность правовой грамотности, обсудили последствия правонарушений и незаконных действий, студенты задали актуальные вопросы и получили квалифицированные ответы от представителей правоохранительных органов, рассказали о работе правоохранительной системы и мерах по предупреждению преступлений среди несовершеннолетних.