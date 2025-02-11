  • 11 Февраля, 17:29
  • BAIGENEWS

Правоохранители Астаны предупредили девушек об опасности

Жительницам города они предложили приобрести на тест-полоски, определяющие наличие наркотиков в напитках.

Сегодня, 17:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: baigenews.kz

Полицейские Астаны обратились к девушкам с предложением проверять напитки, которыми их угощают в развлекательных заведениях, на наличие наркотиков, передаёт BaigeNews.kz

За последний год выявлено более 8 000 наркопреступлений. Нередки случаи, когда преступники добавляют наркотические вещества в напитки незнакомым людям, особенно девушкам.

В Управлении по противодействию наркопреступности предложили астанчанкам приобрести тест-полоски с определением специальных наркотических средств для защиты себя и близких. Такие полоски доступны в аптеках, они небольшие, не занимают много места и, главное, помогают определить наличие опасных веществ в течение минуты.

Это простой, но эффективный способ предотвратить преступление и обеспечить свою безопасность.

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