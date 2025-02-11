Правоохранители Астаны предупредили девушек об опасности
Жительницам города они предложили приобрести на тест-полоски, определяющие наличие наркотиков в напитках.
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Полицейские Астаны обратились к девушкам с предложением проверять напитки, которыми их угощают в развлекательных заведениях, на наличие наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.
За последний год выявлено более 8 000 наркопреступлений. Нередки случаи, когда преступники добавляют наркотические вещества в напитки незнакомым людям, особенно девушкам.
В Управлении по противодействию наркопреступности предложили астанчанкам приобрести тест-полоски с определением специальных наркотических средств для защиты себя и близких. Такие полоски доступны в аптеках, они небольшие, не занимают много места и, главное, помогают определить наличие опасных веществ в течение минуты.
Это простой, но эффективный способ предотвратить преступление и обеспечить свою безопасность.
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