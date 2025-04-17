Право отца: Сотрудник полиции добился через суд отпуска по уходу за ребёнком
Действия департамента полиции признаны незаконными.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жамбылский областной суд рассмотрел дело, в рамках которого сотрудник полиции отстаивал свое право на отпуск по уходу за ребёнком, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что гражданин М. состоит в браке с 2019 года и воспитывает троих детей. Летом 2023 года в семье родилась младшая дочь. После этого М. обратился в департамент полиции с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком, однако получил отказ. В ведомстве объяснили это нехваткой кадров и наличием большого количества вакантных должностей.
В ходе судебного разбирательства установлено, что истец предоставил листок временной нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком, а его супруга занимается предпринимательской деятельностью. Доводы ответчика о кадровом дефиците суд счёл необоснованными.
Суд подчеркнул, что право на отпуск по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста предоставляется независимо от пола работника и других обстоятельств. В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, отказ в предоставлении такого отпуска является нарушением закона.
По итогам рассмотрения дела действия департамента полиции были признаны незаконными. Суд обязал работодателя предоставить истцу отпуск в полном соответствии с трудовым законодательством.
Самое читаемое
- Свет с лодки: Спасатели МЧС "протянули" электричество в затопленное село
- Суд признал экс-руководителей "Азия Авто" виновными в хищении 230 миллиардов тенге
- Акима сняли с должности после трагедии в Шымкенте
- В Шымкенте рушится построенный за 3 млрд тенге исторический комплекс
- Казахстанец стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по артистическому плаванию