Жамбылский областной суд рассмотрел дело, в рамках которого сотрудник полиции отстаивал свое право на отпуск по уходу за ребёнком, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что гражданин М. состоит в браке с 2019 года и воспитывает троих детей. Летом 2023 года в семье родилась младшая дочь. После этого М. обратился в департамент полиции с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком, однако получил отказ. В ведомстве объяснили это нехваткой кадров и наличием большого количества вакантных должностей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что истец предоставил листок временной нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком, а его супруга занимается предпринимательской деятельностью. Доводы ответчика о кадровом дефиците суд счёл необоснованными.

Суд подчеркнул, что право на отпуск по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста предоставляется независимо от пола работника и других обстоятельств. В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, отказ в предоставлении такого отпуска является нарушением закона.

По итогам рассмотрения дела действия департамента полиции были признаны незаконными. Суд обязал работодателя предоставить истцу отпуск в полном соответствии с трудовым законодательством.