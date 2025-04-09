9 апреля 2025 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан выступил Магеррамов М.М. с критическим анализом проекта нового Налогового кодекса. В своем выступлении он подчеркнул важность принятия эффективного и гибкого налогового законодательства, которое должно поддерживать развитие бизнеса и обеспечивать социальную справедливость, передаёт BaigeNews.kz.

Магеррамов отметил, что согласно поручению главы государства, необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения по индивидуальному подоходному налогу (ИПН), однако, по его мнению, текущий проект не учитывает это поручение. Он подчеркнул, что налоговая политика должна быть ориентирована не только на сбор налогов, но и на предотвращение проблем с уплатой через создание партнерских отношений между налоговыми органами и гражданами.

Отметил депутат и нововведения в налоговом кодексе, касающиеся акцизов на предметы роскоши, такие как автомобили, воздушные и морские суда. Однако, по его мнению, некоторые предметы роскоши, такие как антиквариат и ювелирные изделия, не были учтены в проекте, несмотря на их высокую стоимость.

Магеррамов выразил критику в адрес преобразования Консультационного совета по вопросам налогообложения в Методологический совет. Он считает, что создание такого совета не решает проблемы налогового администрирования и является лишь шагом к бюрократизации процесса. В качестве альтернативы, фракция НПК призывает Правительство наладить внутреннюю работу и качественный отбор кадров.

Еще одной важной темой, затронутой депутатом, стала инициатива по исключению налоговых споров из-под юрисдикции административного суда. Магеррамов подчеркнул, что налоговые споры должны оставаться в сфере административной юстиции, где обеспечивается более справедливое и эффективное рассмотрение дел.

В заключение, Магеррамов призвал учесть позицию фракции НПК в дальнейшей работе над проектом Налогового кодекса, подчеркивая, что налоговая реформа должна способствовать устойчивому экономическому развитию и поддерживать интересы граждан и бизнеса.