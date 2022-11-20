"Правительству не обязательно уходить в отставку" - Президент РК

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Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане продолжится политическая перезагрузка. Он прокомментировал возможную отставку правительства, передает BaigeNews.kz.

"Политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны по закону после президентских выборов необязательно правительству уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, в конце года я сделаю специальное заявление. Поэтому правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительствами, впрочем и в других ведомствах, конечно же, будут произведен", - сообщил глава государства журналистам.

Сегодня Токаев проголосовал на выборах президента в столичном Дворце школьников. Он рассказал о том, что произойдёт, если большинство казахстанцев проголосует за него.

"Текущий год не был лёгким, но народ прошёл все трудности стойко. Теперь перед нами стоят новые обязательства и цели. В первую очередь, в программе, если весь народ проголосует за меня, программу нужно осуществить и реализовать. Поэтому работы много. Мы в этом году реализовали политические реформы. Летом прошёл референдум. Сейчас внеочередные президентские выборы проходят. Поэтому важная работа проводится и будет проводиться", - ответил он.

Президент также подчеркнул, что Казахстан должен быть привержен уставу ООН и проводить мирную внешнюю политику. Токаев отметил, что в конце 2022 года либо в начале 2023 года проведёт большую пресс-конференцию.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).