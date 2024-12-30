Теплосети Жезказгана отремонтируют за 1,5 млрд тенге
Общая протяженность сетей теплоснабжения области Ұлытау составляет 639 км.
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Правительством выделены средства из резерва на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей г. Жезказгана. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.
Документом предусматривается выделение из резерва Правительства РК средств в сумме 1,5 млрд тенге для перечисления бюджету области Ұлытау в виде целевых трансфертов. Финансирование будет направлено на реализацию проекта "Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказгана, ТМ 11" 2 очередь строительства.
Общая протяженность сетей теплоснабжения области Ұлытау составляет 639 км. При этом износ на сегодня – 58 %. Основная часть сетей введена в эксплуатацию с 1951 года.
Износ сетей Жезказгана – порядка 60%. Теплоснабжение города с населением 89 тыс. человек осуществляется от ТЭЦ. Протяженность городских теплосетей 398 км.
Для улучшения ситуации по теплоснабжению Жезказгана акиматом области была проведена корректировка проекта по реконструкции и модернизации тепловых сетей. В итоге на сегодня для завершения этапа работ по 5 пусковому комплексу необходимо 1,5 млрд тенге.
Выделение этой суммы из резерва Правительства нацелено на обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона 2024 – 2025 годов.
Ранее сообщалось, что до 476,9 млрд тенге выросло финансирование прикладной науки в Казахстане.
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