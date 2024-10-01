Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед запланированным голосованием парламента по кандидатуре нового премьер-министра Сигэру Исибы. Об этом во вторник, 1 октября, передаёт BaigeNews со ссылкой на Кyodo News.

"Кабинет министров премьера [Фумио] Кисиды в полном составе ушел в отставку перед приходом правительства Исибы", - говорится в сообщении.

Позже во вторник обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра, передает EA Daily. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте.

Так как у правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" большинство в обеих палатах парламента, то 102-м премьер-министром Японии ожидаемо станет Сигэру Исиба, который одержал победу на выборах председателя ЛДП на прошлой неделе. Позже он сформирует новый кабинет министров, который вечером того же дня будет утвержден императором Японии Нарухито.