Более 1,3 млрд тенге выделят на ремонт линий электропередачи в Костанайской области

Правительство Казахстана, направит свыше 1,3 млрд тенге на восстановление линий электропередачи в Костанайской области после паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.



Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении свыше 1,3 млрд тенге из чрезвычайного резерва Правительства на восстановление линий электропередачи в Костанайской области, поврежденных в результате масштабных паводков.

"Ремонтные работы будут проведены в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах, что позволит обеспечить стабильное электроснабжение местных жителей.



Из-за стремительного повышения уровня воды в реках и водоемах 27 марта текущего года были подтоплены южные районы Костанайской области. В результате произошел подмыв грунта под опорами воздушных линий электропередачи и трансформаторными подстанциями. Это привело к их повреждению и ограничению электроснабжения жителей 37 населенных пунктов. По итогам технического обследования выявлено 989 поврежденных опор", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день электроснабжение во всех крупных населенных пунктах восстановлено по временной схеме. Ремонтные бригады продолжают работу, чтобы максимально быстро устранить последствия паводков.



Напомним, в ходе совместного заседания палат Парламента 21 июня премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал ход проводимых работ.



В общей сложности было затоплено 12 тыс. жилых домов (ИЖС) и 26 тыс. дачных участков. Обследование закончено по 17 982 пострадавшим домам, по 15 685 – завершена оценка. Около половины из них требуют ремонта и восстановления. Компенсацию на эти цели уже получили 5823 семьи на 38,6 млрд тенге.



Аварийными признаны свыше 8 тыс. домов. По ним существует 2 варианта возмещения ущерба в зависимости от пожеланий граждан: покупка квартир или домов на вторичном рынке; строительство домов.



3155 семей уже получили новое жилье. В регионах идет активное строительство 2049 домов. В целом на восстановление и строительство жилья направлен 251 млрд тенге.



Кроме того, пострадала инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. В частности, разрушено более 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. Свыше 40% уже восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться.