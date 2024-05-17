Правительство выделило более 2,4 млрд тенге на капремонт теплосетей Риддера

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении дополнительных средств из резерва Правительства на усиление работ в Риддере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По информации правительства, за прошедший отопительный сезон на теплосетях зафиксировано 25 технологических нарушений, в результате чего для потребителей вводились ограничения.

"Учитывая неотложную срочность необходимых работ, Правительство РК выделило из резерва более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт тепловых сетей КГП на ПХВ "Водоканал" города Риддер. Это позволит снизить их износ до приемлемых показателей и обеспечить готовность к зимнему периоду. Работами будет охвачено более 50 участков", - говорится в сообщении.

Напомним, менее месяца назад премьер-министр РК также подписал постановления о выделении средств на реконструкцию теплоисточников городов Кентау, Риддер и Кызылорда. В частности, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали направлено 4,9 млрд тенге.

В целом в рамках проводимой работы по модернизации системы теплоснабжения планируется ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Актау, Тараз, Петропавловск, Павлодар, Жезказган, Актобе, Экибастуз, Степногорск, Рудный, Балхаш и Аксу.