Правительство выделило 700 млрд тенге на поддержку аграриев
Правительство делает ставку на продовольственную безопасность.
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В рамках заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов озвучил ключевые меры по поддержке агропромышленного комплекса, обозначив их как стратегические в условиях роста глобального спроса на сельхозпродукцию и продовольственные риски, передаёт BaigeNews.kz.
700 млрд тенге в 2024 году выделено на проведение весенне-полевых и уборочных работ, еще 200 млрд тенге — на льготное лизинговое финансирование сельхозтехники.
Эти средства должны быть направлены исключительно эффективным и добросовестным производителям, подчеркнул глава правительства.
Ключевые акценты выступления:
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Посевная кампания должна быть завершена в установленные сроки, при строгом соблюдении агротехнологических требований.
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Важно наращивать производство культур с устойчивым внутренним и внешним спросом.
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Обеспечено отгрузкой 220 тыс тонн дизтоплива, недопустимо его нецелевое использование или спекуляция.
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Предусмотрена цифровизация агросектора: закуп дронов, внедрение мониторинга и стимулирование отечественных агростартапов.
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В условиях дефицита воды поручено активизировать переход к водосберегающим технологиям — капельному и дождевальному орошению.
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Создан оперативный штаб при правительстве для постоянного контроля над ходом посевной кампании.
Премьер отметил, что вопрос продовольственной безопасности и развития экспорта требует системного подхода, координации всех уровней власти и вовлечения научного потенциала.
Ранее сообщалось, что аграрии Казахстана получили половину обещанного топлива.
Также стало известно, что площадь посевных в Казахстане увеличится до 23,7 млн га
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