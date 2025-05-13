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Правительство выделило 700 млрд тенге на поддержку аграриев

Правительство делает ставку на продовольственную безопасность.

Сегодня, 11:13
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 11:13
Сегодня, 11:13
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Фото: Pixabay

В рамках заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов озвучил ключевые меры по поддержке агропромышленного комплекса, обозначив их как стратегические в условиях роста глобального спроса на сельхозпродукцию и продовольственные риски, передаёт BaigeNews.kz.

700 млрд тенге в 2024 году выделено на проведение весенне-полевых и уборочных работ, еще 200 млрд тенге — на льготное лизинговое финансирование сельхозтехники.

Эти средства должны быть направлены исключительно эффективным и добросовестным производителям, подчеркнул глава правительства.

Ключевые акценты выступления:

  • Посевная кампания должна быть завершена в установленные сроки, при строгом соблюдении агротехнологических требований.

  • Важно наращивать производство культур с устойчивым внутренним и внешним спросом.

  • Обеспечено отгрузкой 220 тыс тонн дизтоплива, недопустимо его нецелевое использование или спекуляция.

  • Предусмотрена цифровизация агросектора: закуп дронов, внедрение мониторинга и стимулирование отечественных агростартапов.

  • В условиях дефицита воды поручено активизировать переход к водосберегающим технологиям — капельному и дождевальному орошению.

  • Создан оперативный штаб при правительстве для постоянного контроля над ходом посевной кампании.

Премьер отметил, что вопрос продовольственной безопасности и развития экспорта требует системного подхода, координации всех уровней власти и вовлечения научного потенциала.

Ранее сообщалось, что аграрии Казахстана получили половину обещанного топлива.

Также стало известно, что площадь посевных в Казахстане увеличится до 23,7 млн га 

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