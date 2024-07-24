Правительство выделило 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в ЗКО

Порядка 4,9 миллиарда тенге выделено из резерва Правительства РК акимату Западно-Казахстанской области для обеспечения бесперебойного прохождения следующего отопительного сезона. Постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz.

Средства выделяются на реконструкцию двух тепломагистралей в Уральске. Они входят в перечень 19 теплоисточников из "красной зоны" риска, модернизацию которых в приоритетном порядке поручил провести правительству президент Касым-Жомарт Токаев.

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в регион в феврале поручил акимату подготовить документацию по объектам теплообеспечения, требующим безотлагательной реконструкции. Подготовили проекты по тепломагистралям ТМ-5 и ТМ-2.

Тепломагистраль ТМ-5 в Уральске протяженностью 1,6 километра введена в эксплуатацию в 1987 году, её износ составляет 80 процентов. На ремонтные работы выделено почти 574 миллиона тенге.

Второй проект включает реконструкцию четырёх километров тепломагистрали ТМ-2, уровень изношенности которой составляет 75 процентов. Предусмотрено финансирование в размере 4,3 миллиарда тенге. Капитальный ремонт на обоих участках не проводился ни разу.

Выделение денег поможет обеспечить бесперебойное теплоснабжение 106 многоэтажных домов и порядка 20 социальных объектов: это 24 тысячи абонентов, детсады, школы, колледжи, больницы и поликлиники.