LIVE LIVE
LIVE
  • 24 Июля, 17:01
  • BAIGENEWS
Самолет с пассажирами на борту разбился в Непале
Для чего будут проводить сельхозперепись в Казахстане
В Мангистау задерживают руководителей нефтесервисных компаний
Минздрав Казахстана разрабатывает новые меры против приписок медуслуг
6,9 тыс новых рабочих мест создано с начала года на промышленных предприятиях Казахстана
В Кызылорде наблюдается дефицит сжиженного газа
Поддельные сертификаты ЕНТ выявили в Казахстане
12-летняя девочка родила в Павлодарской области
Сель унёс автомобили и повредил мосты в Кыргызстане
В продажу поступила "слепая" кукла "Барби"
Зачем в Астане подняли цену за проезд в автобусах
Названа причина смерти абитуриента на территории КазНУ
Рейдерский захват или развод: что происходит в Wildberries
Житель Актау с помощью ИИ написал песню о дефиците воды
Стали известны подробности об убийстве 17-летнего подростка в Алматы

Правительство выделило 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в ЗКО

Сегодня, 16:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeminister.kz Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
83
Фото: primeminister.kz

Порядка 4,9 миллиарда тенге выделено из резерва Правительства РК акимату Западно-Казахстанской области для обеспечения бесперебойного прохождения следующего отопительного сезона. Постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz.

Средства выделяются на реконструкцию двух тепломагистралей в Уральске. Они входят в перечень 19 теплоисточников из "красной зоны" риска, модернизацию которых в приоритетном порядке поручил провести правительству президент Касым-Жомарт Токаев. 

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в регион в феврале поручил акимату подготовить документацию по объектам теплообеспечения, требующим безотлагательной реконструкции. Подготовили проекты по тепломагистралям ТМ-5 и ТМ-2.

Тепломагистраль ТМ-5 в Уральске протяженностью 1,6 километра введена в эксплуатацию в 1987 году, её износ составляет 80 процентов. На ремонтные работы выделено почти 574 миллиона тенге.

Второй проект включает реконструкцию четырёх километров тепломагистрали ТМ-2, уровень изношенности которой составляет 75 процентов. Предусмотрено финансирование в размере 4,3 миллиарда тенге. Капитальный ремонт на обоих участках не проводился ни разу. 

Выделение денег поможет обеспечить бесперебойное теплоснабжение 106 многоэтажных домов и порядка 20 социальных объектов: это 24 тысячи абонентов, детсады, школы, колледжи, больницы и поликлиники.

Самое читаемое

Наверх