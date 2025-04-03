Площадь специальной экономической зоны (СЭЗ) была расширена с 3987,39 гектара до 4087,39 гектара, передаёт BaigeNews.kz. В обновлённую территорию включены новые ключевые объекты: промышленная зона площадью 50 гектаров и Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия", также занимающий 50 гектаров.

Кроме того, в нормативные акты введена новая норма, требующая получения специального разрешения для строительства объектов и установки ЛЭП, а также размещения других сооружений, которые могут создать препятствия в приаэродромной территории или на местности, пересекающей воздушные трассы. Это также касается работ, связанных с воздействием на воздушное пространство с помощью радиоволн, акустических или иных излучений, а также размещения объектов, которые могут привести к массовому скоплению птиц или ухудшению полётной видимости.

Эти изменения направлены на повышение безопасности и улучшение условий для эффективной работы в пределах зоны.

Ранее мы сообщали, что списки необходимой для инвестпроектов инфраструктуры в регионах создадут в Правительстве.