Правительство утвердило план по противодействию теневой экономике до 2025 года

Фото: primeminister.kz

Казахстанское правительство утвердило Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"План предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и другое. В частности, реализуемые меры позволят повысить эффективность таможенных досмотров, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям", — говорится в сообщении.

Так, к 2025 году планируется снизить теневой оборот в оптовой и розничной торговле до пяти процентов. В 2022 году данный показатель составлял 6,7 процента. В сфере транспорта и складирования планируется достичь показателя в 2,4 процента (2022 год – 3,2 процента).