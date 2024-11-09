Правительство утвердило концепцию "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы

В Казахстане к 2029 году планируется увеличить переработку коммунальных отходов с 25% до 38%, а долю школьников и студентов, вовлечённых в мероприятия по укреплению экологического воспитания, с 15% до 40%. Ожидается также рост удовлетворенности граждан экологическим качеством жизни с 55,8% до 64,7%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Правительство утвердило Концепцию развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов

Напомним, концепцию разработали по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"В "Таза Қазақстан" предусмотрен комплексный подход, охватывающий различные методы и подходы к развитию экологической культуры. Основные направления включают экологическое мышление, ответственное поведение, в том числе и меры по его стимулированию, экологическое образование и информирование. Реализация Концепции позволит повысить осведомленность граждан об экологии, сформировать экологические привычки и активизировать участие населения в экологических инициативах", — говорится в сообщении.

Реализация Концепции предусматривает развитие инфраструктуры для раздельного сбора коммунальных отходов в общественных местах, внедрение экологически безопасных практик и формирование культуры "нулевой терпимости" к загрязнению окружающей среды.

Документом также утвержден план действий по реализации Концепции.