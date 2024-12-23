Избранный президент США Дональд Трамп сказал, что власти страны намерены отказаться от трансгендерно-ориентированной политики в армии, школах и спорте. Он это заявил в первый день работы своей администрации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Трамп пообещал "остановить трансгендерное безумие" в первый же день своего президентства, поскольку республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса и Белый дом.

"Я подпишу указ о прекращении сексуального калечения детей, откажусь от трансгендерной политики в армии и наших начальных, средних и старших школах", – заявил избранный президент на мероприятии для молодых консерваторов в Фениксе, штат Аризона.

Он также пообещал "не допускать мужчин в женский спорт", добавив, что "правительство Соединенных Штатов официально будет признавать только два пола – мужской и женский".

Выступая на конференции AmericaFest в одном из штатов, где он победил на ноябрьских выборах, Трамп также пообещал жесткие меры против "преступности со стороны мигрантов" и повторил свои обещания восстановить контроль США над Панамским каналом.

На прошлой неделе, когда Конгресс утвердил годовой оборонный бюджет, в него было включено положение, блокирующее финансирование некоторых видов трансгендерно-ориентированной помощи для детей-трансгендеров, родители которых служат в армии.

В своей воскресной речи Трамп выступил с программой своего второго срока, подвергнув критике президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

"20 января Соединенные Штаты навсегда перевернут страницу четырех долгих, ужасных лет неудач, некомпетентности, национального упадка, и мы откроем новую эру мира, процветания и национального величия, – сказал Трамп. – Я прекращу войну в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу, обещаю, Третью мировую войну". "Я могу с гордостью заявить, что наступает золотой век Америки" – сказал Дональд Трамп.

Напомним, ранее гей-парад в Кёльне собрал более 60 тысяч участников.