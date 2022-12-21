Правительство РК планирует вернуть в госсобственность промышленные активы

Фото: primeminister.kz

В правительстве состоялось очередное заседание комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность активов в сфере промышленности и меры по демонополизации отдельных сфер оказания грузовых ж/д услуг.

Премьер-министр отметил, что для принятия итоговых решений ответственным государственным органам необходимо дополнительно проработать озвученные на заседании предложения с учётом экономических интересов страны.

"Глава государства ждёт от нас взвешенных и справедливых решений. По каждому рассматриваемому случаю нужны конкретные результаты. В этой связи прошу коллег обеспечить качественную проработку решений комиссии в отведенные сроки", — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, участники заслушали отчёт об исполнении решений комиссии в текущем году. Так, по итогам 25 заседаний было дано 124 поручения, из которых на сегодняшний день 93 исполнены, остальные находятся в работе.