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primeminister.kz Вчера, 09:30
324
Вчера, 09:30
324
Фото: primeminister.kz

Правительство РК планирует вернуть в госсобственность промышленные активы

В правительстве состоялось очередное заседание комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. 

Участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность активов в сфере промышленности и меры по демонополизации отдельных сфер оказания грузовых ж/д услуг.

Премьер-министр отметил, что для принятия итоговых решений ответственным государственным органам необходимо дополнительно проработать озвученные на заседании предложения с учётом экономических интересов страны.

"Глава государства ждёт от нас взвешенных и справедливых решений. По каждому рассматриваемому случаю нужны конкретные результаты. В этой связи прошу коллег обеспечить качественную проработку решений комиссии в отведенные сроки", — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, участники заслушали отчёт об исполнении решений комиссии в текущем году. Так, по итогам 25 заседаний было дано 124 поручения, из которых на сегодняшний день 93 исполнены, остальные находятся в работе.

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#правительство #промышленность #демонополизация #экономика
BaigeNews.kz
Вчера, 09:30
324
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