Фото: BaigeNews.kz

Правительство РК передаст часть своих полномочий министерствам, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Акцент необходимо сделать на децентрализации системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих. Часть компетенций правительства следует передать министерствам — за конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не "коллективный кабинет", — сказал глава государства, выступая на совместном заседании палат парламента.

Президент подчеркнул, что правительство сосредоточится на решении межотраслевых вопросов.

"Первым шагом в этом направлении станет трансформация канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления. Дело не в смене названия, а в реальной реформе", — отметил Токаев.

Также президент пригрозил правительству серьёзными кадровыми перестановками, поскольку кабмин на справляется со своими задачами.