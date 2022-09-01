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BaigeNews.kz Сегодня, 12:00
180
Фото: BaigeNews.kz

Правительство РК передаст часть своих полномочий министерствам

Правительство РК передаст часть своих полномочий министерствам, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Акцент необходимо сделать на децентрализации системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих. Часть компетенций правительства следует передать министерствам — за конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не "коллективный кабинет", — сказал глава государства, выступая на совместном заседании палат парламента.

Президент подчеркнул, что правительство сосредоточится на решении межотраслевых вопросов.

"Первым шагом в этом направлении станет трансформация канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления. Дело не в смене названия, а в реальной реформе", — отметил Токаев.

Также президент пригрозил правительству серьёзными кадровыми перестановками, поскольку кабмин на справляется со своими задачами. 

"В целом, надо сказать откровенно, в работе правительства снова и снова происходят пробелы. Не хватает то горюче-смазочных материалов, то сахара. Всё это происходит из-за неспособности правительства действовать решительно, когда дело доходит до принятия конкретных решений. В такой ситуации недовольны и граждане. Конечно, это уместно. Поэтому, если так будет продолжаться, то придётся снова принимать конкретные кадровые решения", — сказал глава государства.

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#Токаев #Правительство РК #послание
Сегодня, 12:00
180
Зарина Козова Журналист

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