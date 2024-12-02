Правительство продолжит стимулирование инвестиций и диверсификацию экономики

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в Астане сообщил, что правительство продолжит реализацию намеченных планов по стимулированию инвестиций и диверсификации экономики, передаёт BaigeNews.kz.

"В Казахстане уже начата реализация 17 крупных проектов более высокого передела в нефтегазохимии, машиностроении, металлургии и АПК. В экономику вливаются большие инвестиции. В этом году только в рамках реализации масштабных инициатив Главы государства по жилищному строительству, газификации регионов, модернизации ЖКХ, транспортной инфраструктуры финансирование экономики превысило два триллиона тенге. Начата реализация Национального инфраструктурного плана до 2029 года на общую сумму порядка 40 триллионов тенге. До конца года также будет принят Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Продолжается поддержка фермеров. В следующем году финансирование весенне-полевых работ увеличено до 700 миллиардов тенге. На сегодня уже принимаются заявки от фермеров, которые будут обеспечены 5%-ным льготным финансированием", — сообщил Байбазаров.

Кроме того, правительством усилены меры по привлечению иностранного капитала в экономику. Также будет продолжена системная работа по улучшению условий для бизнеса и либерализации экономики. Ожидается, что приток иностранной валюты в экономику от реализации правительственных программ окажет стабилизирующий эффект на валютный рынок и будет способствовать дальнейшему росту экономики.

Ранее Байбазаров сообщил, что с начала 2025 года все размеры пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%. Будет также осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии, социальных пособий и базовой пенсии.