Правительство приобретёт акции Казатомпром на 467,4 млрд тенге

Правительство РК в целях финансирования республиканского бюджета приняло решение о приобретении акций АО "Казатомпром" в Национальный Фонд на общую сумму 467,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Для реализации решения Нацбанку требуется осуществить конвертацию иностранной валюты из Нацфонда в тенге на сумму порядка 970 миллионов долларов.

"Учитывая внеплановый характер операции, продажа указанного объёма в короткий промежуток времени способна оказать заметное влияние на сбалансированность валютного рынка. В связи с этим Национальный банк намерен провести разовую конверсионную операцию путём прямой продажи активов Нацфонда в золотовалютные резервы Национального банка", - сообщили в Нацбанке.

Для сохранения рыночного нейтралитета и в рамках зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк планирует осуществить равномерную продажу данного объёма на валютном рынке. Таким образом, с июля банк приступит к продаже 970 миллионов долларов в течение четырёх месяцев, что эквивалентно 243 миллиона долларов в месяц.