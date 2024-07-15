Правительство приобретёт акции Казатомпром на 467,4 млрд тенге
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Правительство РК в целях финансирования республиканского бюджета приняло решение о приобретении акций АО "Казатомпром" в Национальный Фонд на общую сумму 467,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Для реализации решения Нацбанку требуется осуществить конвертацию иностранной валюты из Нацфонда в тенге на сумму порядка 970 миллионов долларов.
"Учитывая внеплановый характер операции, продажа указанного объёма в короткий промежуток времени способна оказать заметное влияние на сбалансированность валютного рынка. В связи с этим Национальный банк намерен провести разовую конверсионную операцию путём прямой продажи активов Нацфонда в золотовалютные резервы Национального банка", - сообщили в Нацбанке.
Для сохранения рыночного нейтралитета и в рамках зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк планирует осуществить равномерную продажу данного объёма на валютном рынке. Таким образом, с июля банк приступит к продаже 970 миллионов долларов в течение четырёх месяцев, что эквивалентно 243 миллиона долларов в месяц.
"Данная мера является исключительной, призванной обеспечить нейтрализацию влияния разовой конверсионной операции на валютный рынок. Объёмы продаж на валютном рынке будут опубликованы в соответствии с графиком выхода статистической информации Национального банка", - уточнили в пресс-службе регулятора.
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