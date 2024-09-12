Правительство презентовало Мажилису проект бюджета на 2025-2027 годы

В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы отметил, что поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге. Доходы без учета трансфертов на 2025 год планируются в объеме 15,6 трлн тенге или 73% от общей суммы поступлений.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, данный показатель снизится до 1,9% к ВВП к 2027 году.

Расходы бюджета с учетом поступлений и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по сравнению с предыдущим годом и составят 25,8 трлн тенге.

"Бюджет, как и в предыдущие годы, остается социально ориентированным. На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге с ростом к текущему году на 794 млрд тенге. Доля в общем объеме расходов в 2025 году составит 38%", - сказал Абзал Бейсенбекулы.

Оказание социальной помощи гражданам

Как отметил министр финансов, расходы на социальные выплаты на 2025 год предусмотрены в сумме 6 трлн тенге с учетом индексации социальных выплат и увеличением количества получателей выплат.

Дополнительно на индексацию и увеличение контингента получателей социальных выплат будет направлено 626 млрд тенге.

Развитие образования

На данное направление в 2025 году расходы составят свыше 1 трлн тенге с увеличением на 116 млрд тенге к уровню 2024 года.

Так, запланировано увеличение размера стипендий студентам ВУЗов в среднем на 15-20%. В результате средний размер стипендии для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, для магистратуры - 117 098 тенге.

В реализацию Предвыборной программы партии "Аmanat" достигнуто планируемое увеличение количества грантов. В результате порядка 78 тысяч молодых казахстанцев смогут получить бесплатное высшее образование.

Увеличение стоимости льготного проезда обучающихся ВУЗов. Льготный проезд на одного обучающего составит 15 728 тенге.

Увеличение оплаты труда ученых в связи с установлением доплат за ученые звания.

Развитие системы здравоохранения

Расходы на систему здравоохранения на 2025-2027 годы составят 7,6 трлн тенге, из них в 2025 году – 2,4 трлн тенге с ростом на 133 млрд тенге.

Ставка государственных взносов будет повышена с 1,9% до 2% и естественный прирост населения.

Также запланировано увеличение заработной платы профессорско-преподавательского состава.

В целом, объем расходов на ГОБМП в 2025 году планируется в сумме 1,6 трлн тенге.

На ОСМС предусмотрено 675 млрд тенге, из них на оплату взносов государства 668 млрд тенге.

Туризм и спорт

Расходы республиканского бюджета на развитие туризма и спорта в 2025 году запланированы в объеме 141 млрд тенге. Данные средства направлены на развитие спорта высших достижений, в том числе на строительство Национального университета спорта, развитие туризма и туристической деятельности, обучение и воспитание одаренных в спорте детей.

Культура и информация

Расходы бюджета на культуру и информацию планируются в сумме 164 млрд тенге. Данные расходы направлены на обеспечение функционирования организаций культуры и архивного дела, обучение и воспитание одаренных в культуре, искусстве и спорте детей, а также проведение государственной информационной политики.

Поддержка регионов

В 2025 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 7,4 трлн тенге с увеличением на 348 млрд тенге. Доля от общих расходов бюджета составляет порядка 30%.

В целях недопущения затягивания строительства и эффективного использования бюджетных средств в первую очередь финансируются продолжающиеся бюджетные инвестиционные проекты и проекты на завершение.

Реальный сектор экономики

На поддержку развития реального сектора экономики на 2025 год предусмотрено 2,1 трлн тенге.

Приоритетами данного направления являются развитие агропромышленного комплекса; развитие транспортной инфраструктуры на республиканском уровне; развитие и поддержка малого и среднего бизнеса; экология и природные ресурсы; цифровое развитие и развитие аэрокосмической отрасли.

АПК

В трёхлетнем периоде на данное направление предусмотрено 1,3 трлн тенге, из них на 2025 год - 635 млрд тенге с ростом на 30% по сравнению с текущим годом.

Ежегодный объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ составит 140 млрд тенге, а также планируется форвардный закуп через Продкорпорацию на сумму 30 млрд тенге.

В рамках программы "Ауыл аманаты" в следующем году предусмотрены расходы на сумму 50 млрд тенге, на представление кредитов на 122 крупных инвестиционных проекта по опыту СКО предусмотрено 200 млрд тенге.

Транспорт

На развитие транспортной отрасли в 2025 году планируется направить 568 млрд тенге, где на развитие автодорожной отрасли предусмотрено 423 млрд тенге, из них: на автомобильные дороги республиканского уровня – 181 млрд тенге; выполнение обязательств АО "КазАвтоЖол" в рамках реализации автодорожных проектов под государственную гарантию – 180 млрд тенге; на капитальный, средний, текущий ремонт и содержание автодорог – 56 млрд тенге.

На содержание водного транспорта и водной инфраструктуры – 28 млрд тенге.

Будет построено 6 пунктов пропуска на сумму 51 млрд тенге.

Предпринимательство

В целях стимулирования предпринимательства в 2025 году будет оказана господдержка на сумму 204 млрд тенге, путем субсидирования ставки вознаграждения на погашение принятых обязательств по кредитам субъектов частного предпринимательства; представления гарантий субъектам предпринимательства с субсидированием комиссии за риски; оздоровления и усиления предпринимательского потенциала, а также оплаты услуг оператора.

Экология

На улучшение экологии и защиты природных ресурсов в течение трех лет будет направлено 233 млрд тенге.

На управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира в 2025 году предусмотрено 53 млрд тенге.

На развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга будет направлено 12,2 млрд тенге.

Водные ресурсы

На эффективное управление водными ресурсами предусмотрено 137 млрд тенге с ростом на 51 млрд тенге или 59% по сравнению с текущим годом.

Из них 52 млрд тенге будут направлены на строительство групповых водопроводов, гидротехнических сооружений. Ещё 52 млрд тенге - на увеличение водности поверхностных водных ресурсов в целях транспортировки и подачи поливной воды для орошения. Это позволит подвести групповые водопроводные сети к 455 населенным пунктам.

22,8 млрд тенге будет направлено на эксплуатацию трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды.